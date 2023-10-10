“Ci aspettavamo infatti che la nuova corsia venisse terminata a luglio, così da poter deviare il traffico su di essa e lavorare sulle altre corsie. Ci dicono che c’è un ritardo di circa due mesi a causa del rallentato approvvigionamento dei materiali, ora finalmente disponibili, per cui si potrà procedere con l’installazione delle barriere di sicurezza nelle prossime settimane, ferie permettendo, e si conta di aprire la strada e attivare la deviazione a settembre”. È uno stralcio del comunicato della Regione Puglia, risalente a due mesi fa: parole riferite ad Anita Maurodinoia, assessore ai Trasporti della Regione Puglia. Il termine (sperato) di settembre, come chiunque percorra quel tratto della Martina Franca-Taranto sa bene, è saltato.

Il consigliere regionale pugliese Renato Perrini chiede che Maurodinoia riferisca in commissione con il capo compartimento Anas, Marzi. Anche per capire se davvero, gennaio 2024, sia da considerarsi plausibile come termine dei lavori complessivi.

(foto: marzo 2023)