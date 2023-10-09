Ieri è stata presentata la stagione 2023-2024 del teatro Nuovo di Martina Franca.

Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dai responsabili:

Prosa, con grossi nomi del teatro italiano, a cominciare da Luca Ward e la riproposizione dei classici, da “Il mercante di Venezia”, ad “Amleto”, da “La locandiera” a “Natale in casa Cupiello”; i grandi concerti, da Fabio Concato a Sergio Cammariere; la comicità dissacrante di Angelo Duro, la satira di Pinuccio e il cabaret di Pino Campagna; l’umorismo coinvolgente di Antonella Genga e Brando Rossi e di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli; lo psichiatra “influencer” Antonino Tamburello, l’edizione 2023 della serata di spettacolo e solidarietà “Roba da Matti…a” con Uccio De Santis, Luisa Corna, Annalisa Minetti e Mario Rosini.

Sono solo alcune delle proposte del ricchissimo cartellone di appuntamenti del Teatro Nuovo di Martina Franca, pronto, con tante altre grosse sorprese ancora da svelare, a dare lo start ad una nuova stagione dopo la riapertura ufficiale sancita lo scorso 16 giugno con una cerimonia pubblica svoltasi alla presenza delle istituzioni e di numerosi ospiti.

Un teatro pronto a riaffermare la sua grande tradizione e che, completati i lavori di ripristino dell’intero immobile, con la riqualificazione completa di platea, galleria, camerini, palco e uscite di sicurezza, realizzata senza modificare stile e design, si ripropone, con i suoi 800 posti e i diversi spazi riprogettati per l’organizzazione di eventi, come location ideale e punto di riferimento nel panorama artistico e culturale dell’intero territorio regionale.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

È stato pubblicato sul sito del Comune di Martina Franca l’avviso per la presentazione di proposte

progettuali per la realizzazione del calendario di eventi natalizi “Martina Winter Christmas” 2023.

L’indagine esplorativa ha la finalità di accogliere proposte relative a eventi musicali, danza, teatro e

spettacolo dal vivo, attività di intrattenimento e spettacolo, attività formative di lettura e canto per

bambini, iniziative culturali, turistiche e creative con finalità di promozione e valorizzazione delle

tradizioni locali.

Le proposte progettuali da inserire nel calendario dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00

del 5 novembre 2023 via pec all’indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

oppure a mezzo posta raccomandata o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di

Martina Franca in piazza Roma n. 32 – 74015 Martina Franca.

L'avviso e il modulo per la domanda di partecipazione sono scaricabili cliccando su questo link

https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1077061_876_1.html

“Il nostro obiettivo è quello di dare vita ad un cartellone poliedrico, con eventi dedicati a tutte le

età, per trascorrere insieme la magia delle festività natalizie e aspettare insieme il nuovo anno”, ha

spiegato l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo Carlo Dilonardo.