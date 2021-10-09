Puglia regina anche quest’anno dei Reader Awards di Food and Travel Italia, evento stellare tenutosi lo scorso 1 ottobre al San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello (Potenza) dall’edizione italiana del magazine internazionale che si enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto pro lo, pubblicando in diciotto Paesi del mondo.

Tra i premiati della quarta edizione dell’appuntamento con i protagonisti italiani dei settori di cui sopra, infatti, Isabella Potì (Chef dell’anno), Palazzo BN di Lecce (Best Hospitality dell’Anno),Gianfranco Fino (Winemaker Food and Travel Italia dell’Anno), il Mercatino del Gusto di Maglie(Evento Enogastronomico dell’Anno), l’Olio Mimì di Modugno e le Farine Molino Casillo di Corato (Materie Prime dell’Anno), lo stilista di Francavilla Fontana Leonida Ferrarese (Ambasciatore del Made in Italy), il wine manager di Borgo Egnazia Giuseppe Cupertino (Sommelier dell’Anno), “Gaio Ristorante” di Gallipoli (Ristorante di Mare), le orecchiette alle cime di rapa della chef Maria Cicorella (Piatto dell’Anno), Melissa Maci (Manager F&T dell’Anno), il Primitivo Salento IGT “ES” 2019 Gianfranco Fino (Vino Top dei Top), Pierangelo Argentieri (Imprenditore Visionario dell’Anno), il “Mr Jameson” di Salve (Trattoria dell’Anno), il senatore Dario Stefàno (Uomo dell’Anno), ilFrantoio Muraglia di Andria (Brand and Packaging Design dell’Anno), il Salento Negroamaro Rosato IGT Tacco Rosa 2020 (Vino rosato dell’Anno), l’Augustale Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG 2016 Crifo (vino Food and Travel Italia dell’anno), l’enologo Massimiliano Apollonio (Imprenditore F&T dell’Anno), lo chef-danzatore Simone Guida di Manduria (Premio al Talento). Premi alla Carriera dell’Anno ad Angelo Maci (Cantina Due Palme) e a Gigi Costa (Gibò) mentre la Coppia Stellare dell’Anno è quella formata da Simona e Gianfranco Fino.

L’evento è stato patrocinato dall’ENIT (Agenzia Nazionale Turismo); a determinare i nalisti i voti dei lettori pervenuti sul sito web della rivista. Le graduatorie nali sono state rese pubbliche durante la serata di gala dall’editore della versione italiana della rivista, Pamela Raeli, che ha condotto la serata af ancata da Giuseppe di Tommaso, inviato della “Vita in Diretta”. Sono intervenuti in video il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il Ministro alla Cultura Dario Franceschini e il content editor della “The World’s 50 Best” Mark Samson. Tra gli ospiti in sala il senatore Dario Stefàno, l’attrice Jane Alexander, l’étoile della danza Giuseppe Picone, la conduttrice di “Linea Verde Estate” Angela Rafanelli, l’attore Marco Aceti, il modello Alessandro Egger e il giornalista Fabrizio Imas.