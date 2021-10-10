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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: persistenti sparse, anche a caratteristiche di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sulla Puglia settentrionale, e generalmente deboli, puntualmente moderati sul resto della regione.
Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca.
Possibile innalzamento dei livelli idrometrici delle aste principali dei corsi di acqua.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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