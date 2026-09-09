Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema d’intesa tra Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale e Fondazione Apulia Film Commission per la “ realizzazione di iniziative integrate di valorizzazione culturale e promozione del patrimonio agroalimentare pugliese”.

Regione e Fondazione individuano nel Protocollo d’intesa lo strumento per attuare un programma unitario di promozione in cui il cinema e l’audiovisivo fungano a veicolo trainante per la conoscenza e sviluppo del patrimonio d’eccellenza della Puglia, ottimizzando l’impatto comunicativo degli eventi previsti nei contesti di intervento coordinati.

La Fondazione AFC assicura il coordinamento organizzativo delle kermesse cinematografiche, la logistica inerente gli spazi istituzionali nonché la gestione delle attività di comunicazione e ufficio stampa ad esse correlate, con oneri a proprio carico.

La Regione-Dipartimento Agricoltura cura direttamente la progettazione, organizzazione e esecuzione delle attività di nutrizione agroalimentare, dei servizi di degustazione guidate dei prodotti tipici inseriti nei palinsesti delle manifestazioni, provvedendo alla copertura degli oneri di competenza.

La convenzione tra Regione e Fonazione non comporta trasferimenti diretti di flussi finanziari tra Amministrazioni, rimanendo ciascuna Parte responsabile degli adempimenti procedurali e di spesa per la quota di propria spettanza.

Verrà istituito un Tavolo Tecnico formato ai responsabili di Regione Assessorato Agricoltura e Fondazione AFC.

L’Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile tramite istanza delle due Parti.