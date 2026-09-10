Scrive la signora Rosa Dipierro, pubblicando foto della recinzione del parco:

Ragazzi questa mattina 10 settembre 2026 alle ore 8 venendo dal mare abbiamo visto il lupo in questo recinto di parchitello abbiamo fatto segnalazione ai vigili Noicattaro a tutti dico di fare attenzione non gira solo la notte anche di mattina x me è un lupo fetelo girare condividete.

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Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dall’associazione nazionale per la tutela dell’ambiente e della vita rurali:

Un lupo filmato la notte di mercoledì 8 settembre tranquillamente a spasso tra le case nei pressi della rotonda di via Torre a Mare, mentre la task force creata dalla prefettura di Bari non si palesava. Oggi, 10 settembre, intorno alle 7,30 ancora un lupo nel parco urbano nei pressi di Parchitello, vicino alle scuole e asilo. L’ha filmato una donna straniera che stava camminando con la sua bambina, alla quale è stato subito consigliato di allontanarsi – per via appunto della figlia potenziale preda – poiché l’animale avrebbe potuto superare la recinzione. Lì la gente va a fare footing e infatti la signora Immacolata ha scritto sui social: “Mio figlio Francesco stamattina se l’è trovato davanti mentre stava correndo”. Il lupo, un esemplare apparentemente ben nutrito e grosso – era tanto tranquillo e senza paura da stare fermo quasi in posa mentre lo filmavano a pochi metri di distanza, dall’altra parte di una recinzione a rete. Breve cronistoria: avvistamento e filmato intorno alle 7,30, telefonate vane ai vigili urbani, risposta dei carabinieri non forestali che mandano una pattuglia, notata dai cittadini in loco intorno alle 8,25. Finalmente, dopo le 9, trionfale arrivo degli addetti Asl, vigili urbani ecc. Dopo un’ora e mezzo…

Dice Mario: ” Il lupo gentilmente li ha aspettati per un bel po’, ma poi si è spazientito e se n’è andato”. Giuseppe: “Dobbiamo solo sperare che alla fine sia il lupo a costituirsi, è l’unico modo per riuscire a prenderlo”. Elisabetta: “Possibile che questo lupo viene avvistato da tante persone e chi dovrebbe catturarlo non lo trova?”. Marcella: “Secondo me le autorità aspettano San Francesco che gli parli e lo renda docile”. Mimmo: “Poi non vi lamentate se qualcuno perde la pazienza e…”. Sabrina: “Lunedì inizia la scuola, che è proprio lì di fronte”.

Feroci critiche pure verso i vigili urbani, anche se a dire il vero vengono chiamati anche fuori orario di servizio. Sempre ieri sera la signora Maria Carmela ha visto un lupo sulla strada zona Terra a Mare, idem un’altra che l’ha visto alle 21,45 vicino al Residence Parchitello ossia lo stesso punto di stamattina. Ha chiamato più volte i vigili ma non rispondeva nessuno. Evidentemente, nonostante il numero da chiamare sia il 112, la gente si rivolge ai vigili urbani. Ma, vista questa tendenza della gente, sarebbe tanto complicato acquistare un cellulare anche di seconda mano e una scheda telefonica da 10 euro e affidare le risposte – pure – a dei vigili all’uopo incaricati anche fuori orario? Il sindaco, prefetto ecc. non ci hanno pensato?

La task force continua a non divulgare con opportuni aggiornamenti il suo operato ai cittadini, che pure rischiano la vita. Nel contempo c’è il sospetto che alcuni lupi siano stati abbattuti illegalmente, visto che da tempo viene avvistato un cucciolo di circa 5-6 mesi sempre nella zona di Torre a Mare. Sempre solo, cosa impossibile se ci fossero ancora i genitori. Anzi da giorni neppure più il cucciolo è stato visto. Ricordiamo che finora ci sono stati tre attacchi a bambini a Noicàttaro (21 luglio, 4 e 15 agosto), rimasti solo feriti grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Ricordiamo che fino all’inizio del secolo scorso, anche in Puglia, all’apparire di un lupo (che ancora allora predavano le persone pure in Italia) venivano fatte suonare le campane del paese, e di quelli limitrofi, e tutti accorrevano a scacciare, catturare o contrastare l’animale. Incredibilmente agivano più velocemente allora rispetto a oggi, nonostante i cellulari, automobili, droni e apposito personale…