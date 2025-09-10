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Maltempo: il foggiano tra le zone oggi in allerta per temporali, cinque regioni in codice arancione Protezione civile, previsioni meteo

10 Settembre 2025
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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali, cinque sono in codice arancione (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). La parte settentrionale della Puglia è in allerta gialla.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per dodici ore. Si prevedono “precipitrazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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