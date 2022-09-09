Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Il 10 settembre, alle ore 10.00, presso il Centro di Interazione Culturale DUNYA, a Lecce, si terrà l’evento finale del progetto MIGRIMAGE. Images of Migration of the Southern Border, finanziato dal programma europeo Erasmus plus che vede la co-partecipazione di tre Università consorziate e di tre ONG: Universidad de Granada (capofila), Università del Salento e Aegean University (Lesbo); Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, Arci Lecce Solidarietà Cooperativa e Lesvos Solidarity.

L’incontro in programma, organizzato in collaborazione con ARCI Lecce, consisterà in una assemblea pubblica sulla comunicazione per la trasformazione sociale, contro il razzismo e la discriminazione, che l’Università del Salento ha sviluppato all’interno del progetto anche attraverso la creazione di un corso estivo pilota dedicato a giornalismo digitale e questione migratoria.

Nel corso della mattinata si illustreranno le attività sviluppate nel corso della progettazione del master internazionale MIGRIMAGE e saranno presentati i corti prodotti da ARCI e UniSalento, a cura del regista Giuseppe Pezzulla e i Podcast realizzati dal copywriter e autore radio e podcasting Luca Brindisino. Inoltre, verranno esposti gli esiti della Summer School tenutasi presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dal 29 agosto al 9 settembre, che ha visto la compresenza di docenti UniSalento – Stefano Cristante, Giuseppe Gioffredi, Claudia Morini, Katia Lotteria, Antonio Ciniero, Alessia Rochira, Cosimo Alessandro Quarta – e relatori invitati, quali esperti di organizzazioni ed enti pubblici: i giornalisti e documentaristi Annalisa Camilli, Luciana Cimino, Raffaele Gorgoni; il prof. Nadan Petrovic, Consigliere del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano; il fotoreporter Francesco Pistilli e la sociologa e documentarista Annamaria De Paola. Al corso hanno partecipato studentesse provenienti dai corsi di laurea in Lingue, Scienze della Comunicazione, Scienza e tecniche della Mediazione Linguistica, Beni Culturali di Unisalento e dai Corsi di Laurea in Storia Contemporanea dell’Università di Pisa e in Psicologia di Comunità dell’Università di Padova. L’incontro si concluderà con un dibattito sulle tematiche sviluppate dal progetto.

Interverranno il prof. Stefano Cristante, responsabile scientifico del progetto MIGRIMAGE per Unisalento, la dott.ssa Maria Chiara Provenzano, coordinatrice della progettazione didattica per Unisalento, le esperte di ARCI Lecce Solidarietà Cooperativa Patrizia Moscara – Operatrice per l’integrazione – e Maria Cucurachi – Insegnante L2 e Operatrice Sociale – e le studentesse che hanno partecipato alla Summer School in Digital Journalism.

Programma

10.00 Presentazione del progetto Erasmus plus MIGRIMAGE

11.00 Visione dei corti prodotti da ARCI e UniSalento, a cura del regista Giuseppe Pezzulla

11.30 Ascolto dei Podcast realizzati da Luca Brindisino, copywriter e autore radio e podcasting

12.00 Restituzione delle interviste realizzate durante la Summer School in Digital Journalism

13.00 Buffet

14.00 Dibattito