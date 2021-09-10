Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 40
Provincia di Bat: 37
Provincia di Brindisi: 24
Provincia di Foggia: 27
Provincia di Lecce: 49
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 3
3.753
Persone attualmente positive
186
Persone ricoverate in area non critica
23
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.801
Provincia di Bat: 27.817
Provincia di Brindisi: 21.030
Provincia di Foggia: 46.759
Provincia di Lecce: 30.305
Provincia di Taranto: 40.508
Residenti fuori regione: 973
Provincia in definizione: 452