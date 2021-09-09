Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori della Regione Basilicata hanno ratificato il Piano attività, anno 2021, presentato dalla Fondazione Lucana film commission.Quest’ultimo contempla azioni riconducibili a tre macroaree :

1) attrazione produzioni internazionali e nazionali tramite linee d’intervento e sostegno ,accordi interregionali;

2)valorizzazione filiera audiovisivo regionale(operatori e produzioni),promozione della Fondazione e del territorio lucano ;

3) comunicazione e servizi.

Soci fondatori della Lucana film commission sono Regione,Provincia di Potenza e Provincia di Matera,Comune di Potenza e Comune di Matera. La quota di partecipazione in capo alla Regione è pari al 60%, 10% a carico di tutti gli altri Enti.

La Fondazione per l’anno 2021 può contare sulle seguenti entrate finanziarie : 1.140.000,00 euro deliberato dalla Giunta regionale e 100 mila euro dai soci fondatori ordinari.

Denaro impegnato,tra l’altro, così : 300 mila euro per spese funzionamento(direttore,dipendenti diretti,consulenze,etc.),30 mila euro in oneri e rimborso spese organi statutari e Organo di revisione,50 mila euro per partecipazione manifestazioni di settore nei vari Paesi obiettivo,550 mila euro alla promozione della Fondazione,del settore Audiovisivo,della Cineteca Lucana,rassegne,aree lucane,eccetera,50 mila euro inerenti “ attività finalizzate all’incoming di nuove produzioni,Forum e Campus”,110 mila euro a supporto degli operatori per mansioni di formazione e film Literacy.

A novembre 2020 è stato nominato,dai vertici politici regionali, il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione nelle persone di Roberto Stabile presidente e direttore facente funzioni, consiglieri Francesco Paolo Porcari e Rocco Calandriello. Durata dell’incarico,quattro anni.

“ Si avvia una nuova fase—scrive nel Piano 2021 il presidente Stabile—che deve essere la fase della rinascita,si deve ripartire imprimendo un passo più deciso e determinato alle attività che si intende portare avanti …Il cinema e l’audiovisivo possono aiutare la politica regionale,è quindi importante che la Fondazione sia messa nelle migliori condizioni per operare nel mercato globale. Serve al più presto una Legge regionale per Cinema e Film fund a livello di Puglia e Lazio…E’ intenzione della Fondazione realizzare un Hub del cinema lucano con presidi sul territorio regionale : sale cinematografiche o cineporto con spazi di coworking multimediali per il grande pubblico,professionisti e desk servizi di film facilities”.