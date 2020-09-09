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Bitonto: oggi presentazione del libro scritto da Pinuccio "Annessi e connessi. La vita al tempo dei social", edito da Mondadori

10 Settembre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

giovedì 10 settembre alle ore 19, il famoso inviato di “Striscia la notizia” sarà ospite della Masseria Lama Balice (via Burrone, 14 – Bitonto) per presentare il suo nuovo libro “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social”, edito da Mondadori.

Dialogherà con l’autore il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci. Previsti anche gli interventi di Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, e di Simona Saracino, referente della “Libreria Raffaello”, organizzatrice dell’evento.

La serata sarà ad ingresso libero e si svolgerà all’aperto, nel rispetto di tutte le norme anticontagio.

Al termine, su prenotazione, sarà possibile gustare un apericena a base di prodotti tipici locali, in compagnia dell’autore. Costo: 20 euro.

Per info e prenotazioni, contattare i numeri 3668246998 o 0803748742.

“Annessi e connessi” è un esilarante, spietato, illuminante viaggio dietro le quinte del mondo dei social.

“Se inizialmente usavamo Facebook per parlare con amici e conoscenti”, scrive Pinuccio, “adesso ci rivolgiamo a un pubblico, che va coltivato. E questa smania colpisce tutti, anche gente che ha venti follower, compresa la Bottega del Cavatello alla Brasciola”. Ma come siamo arrivati a questo punto? E come funziona davvero il mondo virtuale in cui abbiamo deciso di traslocare le nostre esistenze? Tra hater, baby influencer e politici più attenti alle sponsorizzazioni che ai diritti dei cittadini, l’autore ci trascina, attraverso la sua irresistibile ironia, dietro le quinte della grande commedia condivisa di cui siamo quotidianamente attori e spettatori: la vita al tempo dei social.

Pinuccio, all’anagrafe Alessio Giannone, è nato a Bari nel 1979. Divenuto popolare grazie a un canale YouTube in cui inscenava telefonate immaginarie a politici e a personaggi famosi, oggi è attore e regista, nonché uno dei volti più noti di Striscia la notizia, per cui è autore di servizi che denunciano casi di malasanità, cattiva amministrazione e inquinamento ambientale.


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