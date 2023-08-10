Di seguito il comunicato:



Il mare mosso e le forti correnti di maestrale non hanno fermato il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente sin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia: l’imprenditore è stato protagonista questa mattina, a 85 anni di età, di una maratona natatoria di 4 km in mare aperto per dire un forte e deciso “no” alla violenza contro le donne.

Un messaggio che il Barone ha voluto lanciare, con la sua impresa sportiva, per sensibilizzare le coscienze su un drammatico fenomeno che solo nel 2023 è costato la vita a 70 donne, per lo più uccise da partner o ex partner. «E’ necessario – ha detto il Barone Colucci al termine dell’impresa – sensibilizzare l’opinione pubblica, far rispettare le leggi presenti e fornire supporto alle vittime. La violenza contro le donne è un problema che purtroppo ha profonde radici culturali, sociali ed economiche. Ha conseguenze devastanti per le vittime e causa oltre ai danni fisici, anche profonde ripercussioni emotive e psicologiche. Dobbiamo contribuire tutti a creare un mondo in cui ogni donna, ogni madre, ogni figlia, possa vivere libera da paura, violenze e abusi».

L’imprenditore monopolitano ha nuotato partendo dall’ Hotel Lido Torre Egnazia (in località Capitolo a Monopoli), per giungere in mare aperto e quindi tornare al punto di partenza in circa 60 minuti, assistito da motovedette della Capitaneria di Porto di Monopoli e imbarcazioni di appoggio e di controllo.

Al suo arrivo erano presenti il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, con l’Assessore allo sport, Vincenzo Laneve, che gli hanno consegnato una targa di merito.

Al Barone è stato consegnato anche il Premio Nazionale C.S.E.N. 2023 dal Presidente Regionale del C.S.E.N. (Ente nazionale di promozione sportiva del CONI), Domenico Marzullo. Proprio Comune e C.S.E.N hanno patrocinato l’impresa, organizzata con la collaborazione della L.I.L.T di Bari, dell’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” e dell’ A.S.D.Madagascar, società affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, della quale il Barone Colucci è atleta agonista tesserato.

All’arrivo, per applaudire l’imprenditore, erano presenti il Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della L.I.L.T (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori); l’Avv. Marisa Cataldo, Presidente della L.I.L.T. Metropolitana di Bari; il presidente dell’ A.S.D. Madagascar, Fabio Ruta; la presidente dell’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, Miriam Colucci.

La maratona di nuoto del Barone Colucci ha avuto anche l’intento di promuovere i nobili valori dello sport e della solidarietà.

«Ho il dovere di ringraziare – ha concluso il Barone Colucci – Comune di Monopoli e C.S.E.N, Lucrezia che mi ha accompagnato in questa avventura, il Comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli, il Tenente di Vascello Elisa Giangrasso per la collaborazione ricevuta, Francesco Morga e Paolo Alba delll’Hotel Lido Torre Egnazia per l’ospitalità. Do a tutti appuntamento per l’anno prossimo».