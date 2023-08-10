In Italia tutte le città campione in tema di ondate di calore sono ancora in codice verde oggi. Domani la sola Bolzano passerà in giallo. Dalla fine settimana però, secondo le previsioni, sarà la volta di un nuovo anticiclone africano che porterà un notevole innalzamento delle temperature e questo caratterizzerà l’intero periodo del ferragosto.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)