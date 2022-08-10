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Incidente di Massafra con un morto e la moglie ferita: Cia Puglia lamenta la pericolosità della strada Agricoltori

10 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia:

«Ancora una volta registriamo l’ennesimo incidente mortale sulla strada provinciale 35 che collega Massafra a Chiatona».

Cia Puglia Area Due Mari Taranto-Brindisi interviene sulla triste notizia verificatasi stamane, mercoledì 10 agosto, in località Pezzarossa: per circostanze ancora in corso di accertamento, un violentissimo scontro tra un furgone ed un mezzo pesante è costato la vita ad un 73enne: ricoverata in gravi condizioni sua moglie, che viaggiava nel furgone al fianco della vittima.

«Chiediamo maggiore sicurezza – il commento del presidente Cia Due Mari Pietro De Padova – per una strada di vitale importanza per lo spostamento degli agricoltori massafresi, perché collega Massafra a tutto l’agro della Tebaide d’Italia».

«Oltre al traffico agricolo – ha aggiunto il direttore Vito Rubino – d’estate si aggiunge l’intenso flusso di turisti diretti a mare, per questo la pericolosità aumenta notevolmente. Chiediamo pertanto maggiori controlli e la messa in sicurezza dell’intero tratto».


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