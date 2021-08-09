Di seguito il comunicato:



Martedì 10 agosto approda in Puglia Fruit&Salad on the Beach, importante progetto di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura e ai corretti stili di vita. Il progetto, giunto all’undicesima edizione, sta facendo il giro d’Italia. Tre le tappe previste in Puglia, sempre in mattinata: martedì 10 agosto al lido Bagno 27 di Barletta, mercoledì 11 agosto presso il lido Bamboo, sempre a Barletta, e giovedì 12 agosto al Gitano Cala Salada di Margherita di Savoia.

Tra i promotori della campagna anche un’organizzazione di produttori con sede a Barletta. “Abbiamo creduto in questo evento sin dalla prima edizione”, sottolinea Michele Laporta, presidente dell’OP Agritalia, “e se dopo 11 anni siamo ancora qui a sostenerlo vuol dire intanto che è necessario continuare a promuovere le campagne di sensibilizzazione al consumo di frutta, specie in estate, e poi che questa iniziativa è molto ben organizzata e riuscita, tanto da riuscire ogni anno e in ogni tappa a coinvolgere decine di persone, fra cui tantissimi bambini, a cui è necessario insegnare l’importanza di consumare frutta. E il nostro non è certamente un interesse di categoria, ma la piena convinzione e consapevolezza che la frutta sia un alimento fondamentale nella dieta di ciascun individuo”. “Invitiamo i cittadini della provincia Bat”, conclude il presidente Laporta, “ma anche i tanti turisti presenti tra Margherita e Barletta in questo periodo di vacanza a venirci a trovare, per gustare della buona frutta e divertirsi con noi”.

Ogni giornata prevede una combinazione di sana alimentazione, gioco e didattica. I piccoli bagnanti, infatti, dopo aver ricevuto maglietta e cappellino ufficiali, saranno coinvolti in esercizi di mobilità fisica ed ascolteranno i consigli dell’esperto per imparare a seguire uno stile di vita più sano, del quale faccia parte il consumo di tanta ortofrutta. Il tutto si concluderà con la distribuzione di frutta e verdura fresca a tutti gli ospiti della struttura balneare.