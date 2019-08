Salvini in Puglia per parlare di elezioni anticipate

La foto, tratta dal profilo twitter di Matteo Salvini, si riferisce al comizio di Polignano a Mare. Dove il leader leghista, così come a Peschici fra applausi e contestazioni ma anche Campobasso e Termoli e anche in vari collegamenti tv, ha detto ieri di volere.le elezioni anticipate. Ieri ha anche ribadito di candidarsi premier e di chiedere pieni poteri: o una stupidaggine colossale o una cosa pericolosissima. I poteri dello Stato, che sono indipendenti fra loro, stanno bene come stanno: essenza della nostra democrazia.