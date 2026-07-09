Al link di seguito:

https://libropossibile.com/festival/polignano-a-mare-2026/10-luglio-2026/

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Di seguito un comunicato diffuso dalla banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe:

La BCC San Marzano rinnova la propria presenza al Festival Il Libro

Possibile, prestigiosa rassegna culturale di cui è partner da oltre dieci anni, promuovendo un appuntamento

dedicato a uno dei temi più attuali e strategici per lo sviluppo delle comunità: l’educazione finanziaria.

L’incontro è in programma venerdì 10 luglio alle ore 19.30 in Piazza Aldo Moro, a Polignano a Mare, dove il

Presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, dialogherà con la giornalista e divulgatrice economica

Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo ultimo libro “24 parole per capire l’economia”.

Attraverso ventiquattro parole chiave, il volume accompagna il lettore nella comprensione dei principali

fenomeni economici e geopolitici che influenzano la vita quotidiana, offrendo strumenti utili per interpretare un

mondo sempre più complesso e interconnesso. Un’opera che rende accessibili temi spesso percepiti come

distanti, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza economica tra cittadini, famiglie e imprese.

La scelta di promuovere questo incontro si inserisce nel percorso che la BCC San Marzano porta avanti da anni

per favorire la diffusione della cultura economico-finanziaria, nella convinzione che una maggiore conoscenza

rappresenti uno strumento essenziale per compiere scelte consapevoli, tutelare il risparmio e rafforzare la

crescita delle comunità.

Nel corso degli anni la Banca ha sviluppato numerose iniziative dedicate all’educazione finanziaria, rivolte sia

agli studenti sia agli adulti, collaborando con scuole, istituzioni e associazioni del territorio. Tra queste rientrano i

percorsi promossi insieme alla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), finalizzati ad

accrescere le competenze economiche delle giovani generazioni, oltre a incontri pubblici e momenti di

approfondimento rivolti alla cittadinanza su temi quali il risparmio, gli investimenti, la prevenzione delle truffe

finanziarie e la gestione consapevole delle risorse economiche.

L’iniziativa assume un significato ancora più importante nell’anno in cui la BCC San Marzano celebra il suo 70°

anniversario, confermando la volontà di continuare a essere non solo un punto di riferimento finanziario, ma

anche un soggetto attivo nella promozione della cultura, della conoscenza e dello sviluppo sociale del territorio.

«L’educazione finanziaria rappresenta oggi una delle sfide più importanti per costruire comunità più consapevoli

e resilienti – dichiara il Presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma. – Come banca di credito

cooperativo sentiamo la responsabilità di contribuire alla crescita culturale dei nostri territori, mettendo a

disposizione competenze, occasioni di confronto e strumenti utili per comprendere un contesto economico

sempre più complesso. Da diversi anni investiamo con convinzione in questo ambito attraverso progetti nelle scuole, realizzati anche in collaborazione con la FEduF, e mediante incontri aperti alla cittadinanza dedicati ai temi del risparmio, della pianificazione finanziaria, della prevenzione delle frodi e dell’uso consapevole degli strumenti bancari. Per noi l’educazione finanziaria non è un’attività accessoria, ma una componente della nostra missione cooperativa,

perché significa aiutare le persone a prendere decisioni più informate e rafforzare il benessere delle famiglie e

delle imprese. La presenza di Mariangela Pira al Festival Il Libro Possibile rappresenta un’importante occasione

per approfondire questi temi con una delle più autorevoli giornaliste economiche italiane, capace di rendere

comprensibili fenomeni globali che incidono concretamente sulla vita di ciascuno di noi. Siamo orgogliosi di

offrire questo momento di riflessione alla nostra comunità nel settantesimo anno di vita della Banca,

confermando il nostro impegno a promuovere una cultura economica sempre più diffusa e accessibile».