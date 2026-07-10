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Era originaria di Cerignola la 33enne uccisa ieri sera a Loreto dall’ex Altro femminicidio

10 Luglio 2026
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Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico la signora Luigia, 33 anni, era originaria di Cerignola. Dalla Puglia, dalla provincia di Foggia, si era trasferita a Loreto, dove lavorava come cameriera. Stando a ricostruzioni dell’accaduto l’ex compagno, 35enne di origine tunisina, ieri sera è entrato in casa della donna con cui ha litigato, soprattutto per l’affidamento del loro figlio, quindi l’ha accoltellata. Sceso in strada, in stato confusionale, ha detto di avere compiuto il femminicidio. Il bambino, 7 anni, era a casa della nonna.


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