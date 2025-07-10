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Ancora incendi in Puglia Ieri altra giornata difficile

10 Luglio 2025
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Ieri incendio in territorio di Monte Sant’Angelo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche per mettere in salvo due anziani. Nuovamente disagi nel foggiano nel pomeriggio, anche al traffico ferroviario e automobilistico, dove il giorno prima la chiusura era stata causata per molte ore dal disastroso incendio tra Marina di Chieuti e Serracapriola. Rilevante incendio di vegetazione ieri anche nel barese, in territorio di Monopoli, dove è stato utilizzato anche un Canadair per spegnere le fiamme. A Modugno invece le fiamme hanno interessato un capannone nella zona industriale.

In serata tra Otranto e Punta Palascia il rogo di circa ottanta ettari di vegetazione. Pompieri al lavoro fino a notte.

Vasto incendio di vegetazione anche in territorio di Bernalda, in Basilicata. Forse doloso.

 

 

 

 

 

 

 

 


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