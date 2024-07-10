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Puglia, temperatura in salita. Caldo: Bari in codice giallo oggi e domani ma altre città campione in arancione o rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

10 Luglio 2024
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Ieri si sono superati i 40 gradi a Cerignola, sono stati sfiorati in altre zone della regione. Oggi la temperatura in Puglia è prospettata in ulteriore aumento.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 09/07/2024 10/07/2024 11/07/2024
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello2
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello2 Livello2
.BOLZANO Livello1 Livello2 Livello2
.BRESCIA Livello1 Livello2 Livello2
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello2 Livello2 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello1 Livello2 Livello2
.FROSINONE Livello2 Livello2 Livello3
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello2 Livello2 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello0 Livello1 Livello1
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello0
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello1
.PERUGIA Livello2 Livello2 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello2 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello2 Livello2 Livello3
.ROMA Livello2 Livello2 Livello3
.TORINO Livello0 Livello1 Livello2
.TRIESTE Livello2 Livello2 Livello3
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello1 Livello2
.VITERBO Livello1 Livello2 Livello2

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 


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