Ieri si sono superati i 40 gradi a Cerignola, sono stati sfiorati in altre zone della regione. Oggi la temperatura in Puglia è prospettata in ulteriore aumento.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)