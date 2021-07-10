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Puglia: 253763 positivi a test corona virus, incremento di 41 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 10 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6174 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 41 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test.

245.003 sono i pazienti guariti.

2.110 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.763 così suddivisi:

95.273 nella Provincia di Bari;

25.613 nella Provincia di Bat;

19.849 nella Provincia di Brindisi;

45.201 nella Provincia di Foggia;

27.063 nella Provincia di Lecce;

39.573 nella Provincia di Taranto;

817 attribuiti a residenti fuori regione;

374 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

 

 

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/dTEDg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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