Barletta: festa patronale

Ieri sera il corteo cittadino fino alla basilica, per l’icona della Madonna dello Sterpeto. Il programma della festa patronale di Barletta oggi e per i prossimi giorni (fonte Barlett e avest):

BARLETTA. IL PROGRAMMA DEI SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI.

Il programma delle celebrazioni liturgiche e delle manifestazioni folkloristiche in occasione dei solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggero Vescovo, a cura del Capitolo Cattedrale, Comitato Feste Patronali, Comunità dei Padri Giuseppini e Città di Barletta-Civitas Mariae.

MERCOLEDI’ 10 luglio

Contempliamo: la Visitazione della beata Vergine Maria – Preghiera per la Città;

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30 Sante Messe

• Ore 19.00, Celebrazione eucaristica presieduta da Don Michele Dicataldo, Canonico Arcidiacono del Capitolo Cattedrale.

• Ore 20.30, Celebrazione eucaristica presieduta da don Franco Todisco, Canonico-Penitenziere; Presta il servizio liturgico l’Associazione “Portatori Madonna dello Sterpeto”.

GIOVEDI’ 11 luglio

nella festa di san Benedetto, patrono del continente europeo, contempliamo: Maria Santissima Nostra Signora dell’Europa

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30 Sante Messe

• Ore 19.00, Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Giuseppe Antonino o.m.capp., Cappellano dell’ospedale civile di Barletta; Partecipa la Caritas cittadina e il mondo del volontariato cittadino, guidato dal Dott. Lorenzo Chieppa (Caritas Barletta);

• Ore 20.30, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Canonico don Francesco Fruscio, Parroco di san Benedetto; Presta il servizio liturgico “gli oblati di san Benedetto.

VENERDI’12 luglio

Contempliamo: Maria Vergine, madre della consolazione- Preghiera per l’incremento del volontariato e

della Caritas nella città.

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30 Sante Messe

• Ore 19,00, Celebrazione eucaristica, presieduta da Padre Ruggero Strignano (Ordine Domenicano) in rappresentanza della Vita Consacrata (religiosi, frati e suore) nativi di Barletta

• Ore 20.30, Celebrazione eucaristica presieduta dal Canonico Parroco del Buon Pastore Don Mimmo Minervini; Presta il servizio liturgico la “Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in San Pietro.

SABATO 13 luglio

Contempliamo: Santa Maria di Cana – Preghiera per gli sposi e le famiglie;

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30 Sante Messe

• Ore 17.30, Celebrazione Eucaristica della Domenica (XV^ per Annum) presieduta da Padre Michele Piscopo O.S.J, Parroco-Rettore del Santuario dello Sterpeto

• Ore 19.00, Celebrazione 2ucaristica della Domenica (XV^ per Annum) Partecipa l’UNITALSI, Presiede la Liturgia Don Francesco Doronzo, Assitente spirituale dell’Unitalsi-Barletta ;

• Ore 20.30, Celebrazione eucaristica della Domenica ( XV^ per Annum) presieduta da Padre Ruggero Dibenedetto, presbitero barlettano, Parroco a san Tommaso d’Acquino in Toronto (Canada).

• Ore 21.45, Intronizzazione della Sacra Icona di Nostra Signora dello Sterpeto ed imposizione del prezioso pastorale al busto argenteo di San Ruggero; Presenzia l’Arciprete Mons. Angelo Dipasquale con a partecipazione dell’insigne Capitolo Cattedrale di Santa Maria in Barletta.

DOMENICA 14 luglio

Festa Maggiore della città di Barletta

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 11,00- 19.00 Sante Messe

• Ore 11.00 Solenne Pontificale officia l’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, con l’assistenza del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso. Partecipa il Comitato feste, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità Civili e Militari; Prestano il servizio Liturgico i giovani Seminaristi di teologia e il servizio del canto Corale Interparrocchiale, diretta dal Maestro Paolo Candito.

• Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Angelo Dipasquale, Arciprete del Capitolo Cattedrale

• Ore 20.00, Solenne Processione in onore dei Santi Patroni presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo con l’intervento del Capitolo Cattedrale, il Clero diocesano e religioso, i Religiosi e le Religiose, i Terz’ordini, le Arciconfraternite, le Confraternite, il Comitato feste, il Signor Sindaco dott. Cosimo Cannito, le Autorità Civili e Militari.

• Itinerario: piazza Duomo, piazza Castello, corso Cavour, corso Garibaldi, via Baccarini, piazza Aldo Moro, Via Roma, via Nanula, piazza Principe Umberto, corso V. Emanuele, via Nazareth, via Cialdini, via Duomo, Cattedrale.

LUNEDI’ 15 luglio

Preghiamo San Ruggero, Patrono della città e dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta – Bisceglie .

Preghiera per l’incremento e la santificazione del lavoro.

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30 Sante Messe

• Ore 19.00, Celebrazione Eucaristica, presiede il Canonico, Mons. Filippo Salvo, Vicario episcopale di Barletta.

• Ore 20.30, Solenne Celebrazione eucaristica, presiede il canonico Don Cosimo Fiorella, Cappellano del Monastero benedettino di San Ruggero; Presta il servizio liturgico l’Associazione “Portatori di San Ruggero”..

MARTEDI’ 16 luglio

Contempliamo: Santa Maria del Monte Carmelo – Preghiera per le vocazioni nella Chiesa

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30 – 19.00 – 20.30 Sante Messe

• Ore 20.30, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Canonico Parroco del santo Sepolcro sac. Mauro Dibenedetto , Presta il servizio liturgico l’Associazione “Portatori della Madonna dell’Assunta.

MERCOLEDI’ 17 luglio

(Conclusione della festa) :Contempliamo Santa Maria di Nazareth – Preghiera per l’apostolato dei laici e della famiglia

• Ore 07.00 – 08.30 – 10.00 – 17.30-19 Sante Messe

• ore 19 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Canonico Mons. Giuseppe Paolillo, parroco del SS.mo Crocifisso

• Processione di rientro dei Santi Patroni nella Chiesa di San Ruggero e Santuario Madonna dello Sterpeto,

• itinerario: piazza Duomo, Piazza Castello, via Duomo, via Cialdini, Chiesa di San Ruggero (consegna del busto del Santo Patrono alle monache benedettine), piazza Plebiscito, corso v. Emanuele, corso Garibaldi, corso Cavour, Via Trani (consegna della sacra Icona agli Oblati Giuseppini del Santuario); In piazza Castello sarà impartita la Benedizione del mare. In Via Trani sarà impartita la Benedizione alla campagna e alla Città

AVVISI:

• Le celebrazioni liturgiche in Cattedrale si concludono con preghiere e inni ai santi Patroni.

• Ogni sera alle ore 22.00 si conclude la giornata con la recita del Rosario.

• Si invitano le famiglie residenti sui percorsi processionali ad addobbare i balconi e finestre con addobbi e luci.

INIZIATIVE FOLCLORISTICHE

SABATO 13 LUGLIO

• ore 08.00, apertura della festa con lancio di diane;

• ore 09.30, zona mercato e periferia giro della banda musicale ” La disfida di Barletta”;

• ore 18.00, giro degli artisti di strada con Vito Guerra (Piripicchio);

• ore 19.00, giro per le vie cittadine della banda “la disfida di barletta” – barletta;

• ore 20.00, accensione delle luminarie animata dalla banda “la disfida di barletta”;

• ore 21.00/24.00, cassa armonica (presso Eraclio) concerto del gruppo folkloristico ” u sciarabball” con la partecipazione di Vito Guerra, il soprano Michele e le soprane Azzurra e Pamela;

• ore 21.30, trasporto della preziosa portantina della madonna dello sterpeto dal monastero di San Ruggero in Concattedrale

• ore 23.30, molo del levante : spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta boom e vai – barletta in collaborazione con ” fantasia pirotecnica”

DOMENICA 14 LUGLIO

• ore 08.00, lancio di diane;

• ore 18.00, giro per le vie cittadine della banda “La disfida di Barletta” con omaggio in Concattedrale ai santi patroni;

• ore 20.30/23.30, cassa armonica (presso Eraclio) concerto dell’associazione musicale “La disfida di Barletta” con la partecipazione dell’orchestra citta’ di gravina diretta dal maestro Giuseppe Basile

• ore 24.00, molo del levante :spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta Boom e vai – Barletta, in collaborazione con ” Fantasia pirotecnica”.

LUNEDI 15 LUGLIO

• ore 21.00, Piazza Aldo Moro – spettacolo musicale con i Righeira e la live band Sottosuono.

luminarie: ditta Defazio srl

banda: associazione musicale bandistica “La disfida di Barletta” – Barletta

ditta pirotecnica: ” Boom e Vai” con la collaborazione di fantasia pirotecnica