Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Le opportunità offerte dal mercato cinese alle imprese agroalimentari pugliesi saranno al centro della conferenza “Italian Food and Feed CIIE 2026 Promotion – Eccellenze Agri-food Puglia”, per favorire l’internazionalizzazione delle produzioni Made in Puglia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Coldiretti Puglia, in programma l’11 giugno 2026, a partire dalle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Foggia, riunirà istituzioni italiane e cinesi, rappresentanti del sistema bancario, organizzazioni agricole e imprese impegnate nei processi di esportazione.

Tra i partecipanti figurano l’Ambasciatore della Rappresentanza Permanente Cibo e Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite e Ministero dell’Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese, Zhang Lubiao, il Primo Consigliere dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma, Xu Yu Hong, l’Assessore alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria Starace, il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, il Sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo, il Direttore Generale della sede di Milano della Bank of China, Xin Shan Wen, il Direttore Generale della sede milanese di ICBC Bank, Cheng Xuan e il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo.

Nel corso dei lavori interverranno il Presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo, il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni, il Presidente di Coldiretti Foggia, Mario De Matteo, la Presidente di BRIFF Min Chang, la Vicepresidente della Camera di Commercio Import-Export settore agroalimentare e prodotti animali della Repubblica Popolare Cinese Yu Lu, i rappresentanti del Ministero della Salute Dott. Santini e Dott.ssa Cappelletti, la Vice Presidente del CIIE Bureau Xiao Lu, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, Lorella Palladino, oltre ai rappresentanti delle aziende protagoniste dell’export verso la Cina, tra cui Andrea Martinengo per Italgel S.p.A., Veronica Cericola per Oleificio Cericola, Antonio Fiordelisi per Fiordelisi S.r.l. e il Direttore ANCI, Michele Schiavitto. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per approfondire strumenti, procedure e prospettive di crescita dell’export agroalimentare pugliese verso uno dei mercati più strategici a livello mondiale.