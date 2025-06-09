Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Apre le porte ai consumatori il grande Mercato coperto dei contadini di Campagna Amica a Bari, l’hub metropolitano dedicato interamente al cibo locale, alla stagionalità e alla cultura contadina.

L’appuntamento è martedì 10 giugno, alle ore 10,00, in Via Stanislao Bernardini, all’angolo di Via Amendola 106 a Bari, dove nel grande Mercato dei contadini d Campagna Amica, oltre alla vendita diretta dei prodotti agricoli, si potrà gustare il meglio della tradizione rurale con menù contadini, partecipare a degustazioni guidate e vivere esperienze legate alla terra attraverso orti didattici e sociali.

Il mercato coperto di Bari si sviluppa su una superficie di 1500 metri quadrati in piena città e dispone anche di 800 metri quadri di parcheggio a disposizione dei consumatori. Il mercato si inserisce nel solco delle iniziative promosse da Coldiretti e Campagna Amica per valorizzare l’agricoltura del territorio, promuovere la filiera corta e offrire ai cittadini un punto di riferimento per una spesa sana, consapevole e a km0.

L’apertura del nuovo Mercato dei contadini di Campagna Amica a Bari rappresenta un ulteriore tassello del modello di economia agricola sostenibile e vicina alle persone, capace di unire qualità, trasparenza e relazione diretta tra agricoltore e consumatore. L’appuntamento è per il 10 giugno: una giornata di festa che segna l’inizio di una nuova esperienza di comunità e territorio.