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Puglia: 1145285 positivi a test corona virus, incremento di 1360 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 giugno 2022

1.360

Nuovi casi

9.520

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 480
Provincia di Bat: 108
Provincia di Brindisi: 103
Provincia di Foggia: 248
Provincia di Lecce: 249
Provincia di Taranto: 144
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 8
18.271

Persone attualmente positive

236

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.145.285

Casi totali

11.125.765

Test eseguiti

1.118.462

Persone guarite

8.552

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 377.070
Provincia di Bat: 100.612
Provincia di Brindisi: 106.933
Provincia di Foggia: 167.387
Provincia di Lecce: 227.388
Provincia di Taranto: 153.557
Residenti fuori regione: 8.656
Provincia in definizione: 3.682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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