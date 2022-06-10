Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 480
Provincia di Bat: 108
Provincia di Brindisi: 103
Provincia di Foggia: 248
Provincia di Lecce: 249
Provincia di Taranto: 144
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 8
18.271
Persone attualmente positive
236
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.118.462
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 377.070
Provincia di Bat: 100.612
Provincia di Brindisi: 106.933
Provincia di Foggia: 167.387
Provincia di Lecce: 227.388
Provincia di Taranto: 153.557
Residenti fuori regione: 8.656
Provincia in definizione: 3.682