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Oggi a Bari il nuovo presidente della Cei Conferenza episcopale italiana: Matteo Zuppi apre la due giorni di Lector Incontri

10 Giugno 2022
cardinale Zuppi @Siciliani GennariCEI 1 scaled

Di seguito la comunicazione:

Venerdì 10 giugno, alle 18.00, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, per la prima volta in un evento pubblico in Puglia, il nuovo presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi aprirà – anche su invito della Città di Bari – la due giorni di Lector Incontri.

Il Cardinale terrà una Lectio sul tema “Tra guerra e pace: la sfida della fratellanza”.

Lector Incontri è uno dei tre eventi che anticipa la diciottesima edizione di Lectorinfabula, in programma a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi.

Saranno due giorni di approfondimento, in due città diverse (Bari e Conversano), con quattro incontri in programma, e si potranno vivere momenti di accrescimento e di confronto.


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