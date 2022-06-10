Di seguito la comunicazione:

Venerdì 10 giugno, alle 18.00, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, per la prima volta in un evento pubblico in Puglia , il nuovo presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi aprirà – anche su invito della Città di Bari – la due giorni di Lector Incontri.

Il Cardinale terrà una Lectio sul tema “Tra guerra e pace: la sfida della fratellanza”.

Lector Incontri è uno dei tre eventi che anticipa la diciottesima edizione di Lectorinfabula, in programma a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi.

Saranno due giorni di approfondimento, in due città diverse (Bari e Conversano), con quattro incontri in programma, e si potranno vivere momenti di accrescimento e di confronto.