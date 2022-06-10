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Lecce: polo delle scienze del clima Inaugurato oggi

10 Giugno 2022
noinotizie

Di Martino Abbracciavento:

Inaugurato oggi a Lecce il nuovo polo delle scienze del clima. Il nuovo polo si estenderà su 3.300 metri quadrati, ed è stato ristrutturato ed allestito grazie al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Il polo avrà sede nel Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, dove ha sede anche una task force multidisciplinare e internazionale di scienziati, dove ci sono spazi destinati ad eventi e attività di divulgazione che hanno lo scopo di allargare l’impatto della scienza sulla società.

Per l’inaugurazione è stato organizzato a Lecce l’evento “Foresight Dialogues. Il futuro del pianeta e delle persone”, con la partecipazione di scienziati, esperti, decisori politici. Il Cmcc fa sapere che l’obiettivo è stato quello di: “avere un dibattito a più voci su metodi e strumenti per migliorare la conoscenza scientifica e la consapevolezza pubblica su una delle sfide più avanzate dei nostri tempi”.

Il nuovo polo rientra inoltre nelle strutture del primo Centro di Supercalcolo d’Italia, che è tra le strutture più avanzate in Europa, che ha il compito di realizzare e sviluppare scenari e modelli sul futuro del clima, dedicandosi alla ricerca sui cambiamenti climatici e alle loro interazioni con la società e i sistemi economici. Il network di sedi in Italia comprende Bologna, Caserta, Milano, Roma, Sassari, Venezia e Viterbo, e ha come scopo quello di connettere università e Istituti di ricerca in una collaborazione interdisciplinare mirata a sviluppare e promuovere la conoscenza nel campo delle scienze del clima.

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