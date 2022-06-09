Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:

Ormai ci siamo, fra poco una settimana la migliore musica del panorama italiano ed internazionale tornerà a suonare nelle piazze di Puglia per la ventesima edizione del festival colonna sonora dell’estate italiana.

L’esordio è in programma venerdì prossimo, 17 giugno, a Bari. E il giorno dopo, sabato 18 giugno, c’è già un’altra grande serata da vivere tutta d’un fiato, sempre a Bari. Poi toccherà a Gallipoli (2-3 luglio) e infine Trani (10 luglio) per il gran finale. Tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti. Saranno complessivamente ben oltre 80 gli artisti impegnati in oltre 200 performance per la kermesse più attesa anche dal grande pubblico di Italia 1 e che per il sesto anno consecutivo sarà condotto dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Confermatissimo anche il regista dello show, Luigi Antonini, storica firma della regia anche di X Factor.

“Speriamo sia per tutti una estate spensierata, avvertiamo nell’aria voglia di stare insieme, di condividere e soprattutto di tornare a vivere pienamente anche la piazza, forse anche più del pre-pandemia, come luogo di incontro e confronto. Ed è meraviglioso, e per questo siamo davvero felici di poter tornare nelle piazze della nostra Puglia”, commenta Marco Montrone, presidente di Radio Norba. “La nostra musica dalla Puglia suonerà nelle case degli italiani almeno fino a Ferragosto: due mesi pieni di musica straordinaria, con un cast artistico ancora una volta di altissimo livello. Sono 46 anni che facciamo Radio ed ormai 20 anni che siamo nelle piazze con Battiti con la consapevolezza ma anche l’umiltà di chi è consapevole di aver fatto bene ma anche che ci si può sempre migliorare, con passione ed abnegazione”.

Ed ecco ora il cast dell’evento più atteso dell’estate musicale italiana, anche quest’anno in partnership con un brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida, title sponsor del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022: Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Rkomi, Coez, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Sangiovanni, Raf, Malika Ayane, Luigi Strangis, Alex, Albe, LDA, Sissi, Giordana Angi, Francesco Renga, Aka 7even, Big Boy, Noemi, Carl Brave, Max Gazzè, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Dargen D’Amico, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Gabry Ponte, Alvaro Soler, Topic, Federico Rossi, Follya, Mr. Rain, Alfa, Matteo Romano, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Hansel Delgado, Le Vibrazioni, Rhove, Anna, Lazza, Andrea Damante, Aiello, The Kolors, Kayma, Deddy, Caffelatte, Tancredi, Rettore, Emis Killa, Eiffel 65, Dolcenera, Michele Bravi, Luchè, Cedraux, Shade, M¥ss Keta, Riki, Shiva, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & Coco, Darin.

Il corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti live, guidato dalla coreografa Federica Posca, è composto da Tommaso Stanzani, Christian Roberto, Kristijan Besirovic, Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano, Maria Grazia Tallei, Cosmary Fasanelli, Megan Ría, Martina Miliddi.

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Maggiori informazioni su www.radionorba.it

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nell’anno 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-dicembre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 11 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

L’intera offerta editoriale, comprensiva di 4 Radio Digitali, è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).