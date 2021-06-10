Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 11 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
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