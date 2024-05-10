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Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: oggi la firma della convenzione fra commissario e sindaco di Martina Franca Si svolgeranno gare nel palaWojtyla

10 Maggio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Questa mattina a Taranto, con il commissario straordinario di governo Massimo Ferrarese, il Sindaco Gianfranco Palmisano ha siglato la convenzione per effettuare al PalaWojtyla i lavori necessari per i Giochi del Mediterraneo 2026.

La firma dell’intesa mette a disposizione del Comune di Martina il finanziamento, già assegnato, di 2 milioni di euro  che consentirà di effettuare al Palazzetto dello Sport, in zona Pergolo, gli interventi necessari per ospitare le gare di judo e di arti marziali e, in futuro, altre competizioni sportive internazionali.

Secondo la tempistica stabilita dalla convenzione, la gara d’appalto sarà avviata a giugno prossimo, i lavori inizieranno a novembre di quest’anno e termineranno a giugno 2025.

Martina, dunque, sarà protagonista della 20^ edizione dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Si attendono ora notizie di ulteriori investimenti sul nostro territorio, relativi ai Giochi, già inseriti nel secondo business plan presentato.

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