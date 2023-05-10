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Puglia, maltempo: allerta temporali. Emilia-Romagna, codice arancione e rosso. Straripamenti in Liguria Protezione civile, previsioni meteo

10 Maggio 2023
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L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Per parte dell’Emilia-Romagna oggi allerta rossa e per altra parte arancione, come se non fosse bastata l’alluvione di Faenza la scorsa settimana. In Liguria, di primissimo mattino, segnalati straripamenti con problemi per il traffico stradale nel genovese in particolare. Fra le regioni in allerta gialla la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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