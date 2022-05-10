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Puglia: 1096731 positivi a test corona virus, incremento di 4114 casi Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 maggio 2022

4.114

Nuovi casi

21.754

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.445
Provincia di Bat: 239
Provincia di Brindisi: 368
Provincia di Foggia: 482
Provincia di Lecce: 846
Provincia di Taranto: 691
Residenti fuori regione: 33
Provincia in definizione: 10
92.802

Persone attualmente positive

517

Persone ricoverate in area non critica

30

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.096.731

Casi totali

10.740.057

Test eseguiti

995.569

Persone guarite

8.360

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 360.446
Provincia di Bat: 97.390
Provincia di Brindisi: 102.826
Provincia di Foggia: 160.545
Provincia di Lecce: 217.223
Provincia di Taranto: 146.648
Residenti fuori regione: 8.173
Provincia in definizione: 3.480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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