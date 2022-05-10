Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.445
Provincia di Bat: 239
Provincia di Brindisi: 368
Provincia di Foggia: 482
Provincia di Lecce: 846
Provincia di Taranto: 691
Residenti fuori regione: 33
Provincia in definizione: 10
92.802
Persone attualmente positive
517
Persone ricoverate in area non critica
30
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 360.446
Provincia di Bat: 97.390
Provincia di Brindisi: 102.826
Provincia di Foggia: 160.545
Provincia di Lecce: 217.223
Provincia di Taranto: 146.648
Residenti fuori regione: 8.173
Provincia in definizione: 3.480