Di seguito il comunicato:

C’è una traiettoria imprenditoriale che affonda le radici nella terra – letteralmente – e che, nel tempo, ha saputo trasformarsi in visione, impresa e identità riconoscibile. È dentro questo solco che si inserisce l’apertura del nuovo showroom di Rosa Creazioni, in programma venerdì 10 aprile, alle ore 19.30, a Mesagne, in via Castello 14. Un nuovo presidio dell’artigianato pugliese che rafforza una presenza già consolidata nei principali centri della regione – Grottaglie, Lecce, Cisternino e Martina Franca – segnando un ulteriore passaggio nella crescita dell’azienda guidata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa.

L’inaugurazione si configura come un momento di incontro tra impresa, cultura e territorio. L’evento, curato e moderato da Sandra Santoro, event & project manager di Wasabi Design Studio, vedrà la partecipazione delle istituzioni, con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Mesagne e presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli. A suggellare l’apertura, la benedizione inaugurale a cura di Don Alessandro Argentiero, seguita da un accompagnamento musicale dal vivo affidato al sassofonista Simone Rosato, per una serata che intreccia arte, spiritualità e racconto d’impresa.

Il nuovo showroom di Rosa Creazioni, sviluppato su una superficie di oltre 110 metri quadrati, nasce come luogo di relazione diretta con il pubblico, in linea con una strategia che privilegia il contatto tra produttore e consumatore finale. Una scelta che consente non solo di valorizzare il prodotto, ma anche di raccontarne la storia, i processi, la qualità. È qui che prende forma l’essenza del progetto Rosa Creazioni: portare la tradizione figulina grottagliese dentro il contemporaneo, senza snaturarne l’autenticità.

La storia di Giuseppe Rosa è quella di un artigiano che ha iniziato a modellare l’argilla a soli 14 anni. Oggi, a 64 anni e con oltre mezzo secolo di esperienza, guida un’impresa familiare che coinvolge figli, collaboratori e una squadra consolidata di professionisti. Una realtà produttiva strutturata, con due società operative, una rete commerciale in espansione e una presenza costante nei principali circuiti fieristici nazionali, da Milano a Napoli.

Il cuore della produzione resta il tornio, ma è nella capacità di reinventarsi che l’azienda ha trovato la sua forza. Con il declino degli oggetti d’uso domestico tradizionale, a partire dagli anni ’80, Rosa Creazioni ha orientato la propria produzione verso la ceramica d’arredo, intercettando nuove esigenze estetiche e di mercato. Tra i simboli più rappresentativi, il pumo pugliese – reinterpretato in chiave contemporanea – diventa oggetto di design, mantenendo intatto il suo valore simbolico di prosperità e rinascita.

Oggi l’azienda produce circa 300mila pezzi l’anno, esportati in tutta Europa e mondo, partendo da Stati Uniti e Australia. Accanto alla dimensione internazionale, si registra un rinnovato interesse verso l’uso tradizionale della ceramica: contenitori per olio e vino tornano al centro della quotidianità, segnando una riscoperta autentica delle radici. «La ceramica è sacrificio, è dedizione quotidiana, è una scelta di vita che ho fatto da ragazzo e che continuo a difendere ogni giorno per la mia famiglia e per chi lavora con me. È un mestiere che ti insegna ad avere spalle larghe. Oggi assistiamo a un ritorno importante: contenitori per olio e vino in ceramica stanno tornando nelle case, è quasi un miracolo, un recupero della tradizione che pensavamo perduta. Noi continuiamo a crederci, a innovare senza tradire le nostre radici» afferma Giuseppe Rosa, che aggiunge: «Ringrazio il signor Omar Ture per il supporto nella realizzazione di questo nuovo showroom a Mesagne».

Non a caso, Rosa Creazioni è main sponsor del Festival della Ceramica di Grottaglie, il format culturale promosso da Aps Nura (presieduta da Sandra Santoro) che valorizza il brand identitario del celebre Quartiere delle Ceramiche. Un impegno che si rinnova anche nella seconda edizione in programma l’8 e 9 agosto 2026 a Grottaglie, quando sarà lo stesso Giuseppe Rosa a presentare un’opera destinata a segnare un primato simbolico e artistico: il “Pumo” dei record del mondo, sintesi estrema tra tradizione, ricerca estetica e capacità manifatturiera.

«Qui la terra diventa arte»: è il principio che accompagna ogni creazione dell’azienda di Rosa. Un’idea che trova nel nuovo showroom di Mesagne una nuova casa, dove ogni oggetto racconta una storia fatta di mani, tempo e tradizione.