Di seguito un comunicato diffuso dal Cinema Verdi di Martina Franca:

L’attesissimo film di Angelina Jolie, “Senza Sangue”, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, si prepara a fare il suo debutto sul grande schermo del Cinema Verdi di Martina Franca a partire dal 10 aprile . La notizia assume un significato ancora più speciale per la comunità locale, poiché una parte delle riprese del film si è svolta proprio in Puglia, toccando luoghi iconici come la suggestiva Piazza Maria Immacolata di Martina Franca e la storica Masseria Accetta Grande situata nel territorio di Statte.

L’arrivo nelle sale italiane di “Senza Sangue” rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico di Martina Franca di ammirare il talento di una regista di fama internazionale e, al contempo, di riconoscere e celebrare la bellezza dei propri luoghi, che hanno fatto da sfondo a questa intensa narrazione cinematografica di perdita, memoria e ricerca di giustizia.

“Senza Sangue” ci trasporta all’inizio del XX secolo, nella casa isolata del medico Manuel Roca, che vive con i suoi due figli in una fattoria immersa nella campagna arida di una terra di frontiera. La loro tranquilla esistenza viene brutalmente interrotta dall’arrivo di quattro uomini armati, assetati di vendetta. Nonostante il disperato tentativo di Roca di proteggere i suoi figli, la ferocia degli aggressori si abbatte sulla famiglia. Molti anni dopo, Nina, l’unica sopravvissuta a quella tragica notte, incontra Tito, un venditore ambulante. Quello che potrebbe sembrare un incontro casuale si rivela ben presto un momento carico di significato: Tito conosce il motivo della visita di Nina, e lei lo stava cercando. Tra i due si instaura un confronto denso di tensione, in cui emerge chiaramente come la guerra, pur essendo finita per molti, continui a bruciare nel presente per altri. Il passato getta un’ombra lunga e ineluttabile, e la vendetta assume forme inaspettate.

Il Cinema Verdi ha predisposto una programmazione speciale in occasione dell’uscita del film. Giovedì 10 aprile è previsto un unico spettacolo serale alle ore 21:30. Durante il fine settimana, sabato 12 e domenica 13 aprile, il pubblico potrà assistere alla proiezione alle ore 21:30. Lunedì 14 aprile, l’appuntamento è fissato per le ore 19:30. Infine, mercoledì 16 aprile, la settimana di programmazione si concluderà con un’ultima proiezione alle ore 21:30.

Un invito rivolto a tutti gli appassionati di cinema e i cittadini di Martina Franca e dintorni a non perdere l’opportunità di vivere questa emozionante esperienza cinematografica, che lega indissolubilmente l’arte del racconto alla bellezza del territorio pugliese.

Riepilogo orari proiezioni “SENZA SANGUE” – Cinema Verdi Martina Franca