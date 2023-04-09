Di seguito il comunicato:
Il Venerdì Santo, alle 18 presso la Casa del Volontariato di Martina Franca, sono state consegnate ai bambini delle famiglie meno abbienti le uova di Pasqua donate da Anna Marilena Miola, Presidente Provinciale Lega Consumatori Puglia, ricevute da una persona generosa. A Pasquetta si rinnova la tradizionale donazione di 300 gustosissimi gelati alla Casa del Volontariato da Parte dei titolari del Bar da Vinci di Martina Franca. I gelati saranno consegnati alle famiglie meno abbienti che quotidianamente vengono aiutate, grazie alla generosità di molte persone, dai volontari delle associazioni aderenti al Coordinamento Associazioni Volontariato di Martina Franca.