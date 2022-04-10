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Elezioni amministrative 2022: in ritardo Martina Franca Si voterà il 12 giugno in 981 Comuni italiani fra cui 50 in Puglia ELENCO

10 Aprile 2022
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Il centrosinistra di Alberobello ha scelto domenica scorsa con le primarie il suo candidato sindaco: Francesco De Carlo. A Taranto ieri la presentazione di una lista, Taranto 2030, a sostegno di Rinaldo Melucci e l’apertura di un comitato (Gianni Azzaro). Negli altri paesi e città pugliesi ormai la campagna elettorale, sia pure non formalmente, è partita. In ritardo Gravina in Puglia e soprattutto Martina Franca.

Nella località della valle d’Itria il centrosinistra ed il centrodestra sono nel marasma, mentre prova a formarsi uno schieramento centrista. La coalizione di centrodestra potrebbe essere di nuovo spaccata in due, replicando l’insuccesso di cinque anni fa che evidentemente non ha insegnato nulla, ed il centrosinistra che aveva da fare un gol a porta vuota ha deciso di tirare alto, andando a complicarsi la vita incentrando sul dibattito per il piano urbanistico generale l’azione politica del periodo. Pug non gradito neanche a parte di quella coalizione e che, andato a vuoto in consiglio comunale, sta rallentando la scelta di candidato sindaco e programma, oltre al fatto che i nomi in ballo per la candidatura sono ancora troppi.

—–

I nuovi sindaci saranno scelti a cavallo fra primavera ed estate. Fra i 981 Comuni italiani in cui i cittadini saranno chiamati al voto ce ne saranno cinquanta pugliesi, il 12 giugno. Sarà anche il giorno dei referendum. Eventuale turno di ballottaggio, nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, dopo due settimane, il 26 giugno. Ne dà notizia askanews citando fonti parlamentari e di governo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri.

Tratto da tuttitalia.it:

Si voterà in diciotto comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:

  • comuni al voto: 50 su 257 comuni pugliesi (19,5%)
  • comuni >15.000 ab: 18 su 50 (36,0%)
  • comuni ≤15.000 ab: 32 su 50 (64,0%)
  • capoluoghi di provincia: 2
Provincia Comuni al voto in Puglia

– in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.
– in MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia
– fra parentesi la popolazione legale al censimento 2011
Città
metr. BA

11 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Alberobello (10.924) Michele Maria Longo L.C.: Alberobello Futura
Bitonto (56.258) Michele Abbaticchio Riformisti Cattolici Popolari, L.C.: la Puglia in Più, L.C.: Città Democratica, L.C.: Progetto Comune Viviamo la Città, L.C.: Id Iniziativa Democratica, L.C.: Tra la Gente, L.C.: Bitonto Solidale, Italia dei Valori, L.C.: Direzione Bitonto, L.C.: 70032 Città in Movimento
Cassano delle Murge (14.270) Maria Pia Di Medio L.C.: X Te
Castellana Grotte (19.340) Francesco De Ruvo L.C.: Uniti SI Vince, L.C.: Fratelli X Castellana, L.C.: Laboratorio Comune, L.C.: D Democratici, L.C.: Amici Castellanesi, L.C.: Castellana Civica, L.C.: Progetto per Castellana, L.C.: Insieme Cambiamo Castellana
Giovinazzo (20.433) Tommaso Depalma L.C.: Id Iniziativa Democratica, L.C.: Progettiamo il Domani, L.C.: Next Giovinazzo, L.C.: Sud al Centro, L.C.: Bene Comune, L.C.: Forza Giovinazzo, L.C.: Terre di Giovinazzo, L.C.: Città del Sole
Gravina in Puglia (+) (43.614)
Molfetta (60.433) Tommaso Minervini L.C.: Officine Molfetta, L.C.: SI Può Fare, L.C.: Molfetta per la Puglia, L.C.: Molfetta Futura, L.C.: Progetto Molfetta, Partito Democratico, L.C.: Insieme per la Città, L.C.: la Molfetta in Più
Polignano a Mare (17.567) Domenico Vitto Verdi Ecologisti e Reti Liste Civiche, L.C.: Vitto per Polignano, E Emiliano, Sinistra: Per Polignano, L.C.: Id Iniziativa Democratica, Partito Democratico
Sammichele di Bari (6.715) Lorenzo Netti L.C.: Sammichele per Tutti
Santeramo in Colle (26.770) Fabrizio Flavio Baldassarre Movimento 5 Stelle.it
Terlizzi (26.986) Nicola Gemmato Forza Italia, L.C.: Ninni Gemmato Sindaco, L.C.: Terlizzi Popolare, Direzione Italia, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
Prov. BT

3 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
BARLETTA (*) (94.239)
Canosa di Puglia (30.422) Roberto Morra Movimento 5 Stelle.it
San Ferdinando di Puglia (+) (13.916)
Prov. BR

1 comune
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
San Michele Salentino (6.371) Giovanni Allegrini L.C.: Cambiamo San Michele
Prov. FG

12 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Carpino (4.305) Rocco Di Brina L.C.: Sì Noi Possiamo
Castelluccio dei Sauri (2.119) Antonio Del Priore
Chieuti (1.772) Diego Iacono L.C.: Chieuti Libera
Ischitella (4.316) Carlo Guerra L.C.: il Futuro Nelle Tue Mani
Isole Tremiti (455) Antonio Fentini L.C.: Un Giorno Nuovo
Monte Sant’Angelo (13.098) Pierpaolo D’Arienzo
Motta Montecorvino (768) Domenico Iavagnilio L.C.: Motta Nel Cuore
Orsara di Puglia (2.914) Tommaso Lecce L.C.: Coltiviamo il Futuro
Rignano Garganico (2.200) Luigi Di Fiore L.C.: Rignano Che Vorrei
Rodi Garganico (3.663) Carmine D’Anelli L.C.: d’Anelli Sindaco
Roseto Valfortore (1.149) Lucilla Parisi L.C.: Uniti per Cambiare
Stornara (5.306) Rocco Calamita L.C.: Stornara Smart
Prov. LE

16 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Aradeo (9.755) Luigi Arcuti L.C.: Aradeo Cambia
Castrignano de’ Greci (4.070) Roberto Casaluci L.C.: Progetto Democratico
Castro (2.473) Luigi Fersini L.C.: Amiamo Castro
Galatina (27.214) Marcello Pasquale Amante L.C.: Idea Galatina, L.C.: Movimento per i Rioni, L.C.: Galatina in Movimento, L.C.: Nova Polis, L.C.: Andare Oltre
Galatone (15.754) Flavio Filoni Partito Democratico, L.C.: #lameglio Gioventù, L.C.: Cambiamenti, L.C.: Galatone Protagonista, L.C.: Insieme per Galatone, Unione di Centro
Guagnano (5.900) Claudio Maria Sorrento L.C. Insieme
Leverano (14.069) Marcello Rolli L.C.: Scelta Popolare
Matino (11.704) Giorgio Salvatore Toma L.C.: Amiamo Matino
Melendugno (9.646) Marco Marcello Niceta Poti’ L.C.: Insieme Possiamo
Ortelle (2.359) Francesco Massimiliano Rausa L.C.: Continuità Tradizione Futuro
Otranto (5.622) Pierpaolo Cariddi L.C.: Otranto non SI Ferma
Ruffano (9.854) Antonio Rocco Cavallo L.C.: Direzione Comune
Salice Salentino (8.642) Antonio Rosato
San Cassiano (2.105) Gabriele Petracca L.C.: Insieme per San Cassiano
San Cesario di Lecce (+) (8.297)
Scorrano (**) (6.975)
Prov. TA

7 comuni
Comune (popolazione legale) Sindaco uscente Coalizione
Castellaneta (17.125) Giovanni Gugliotti L.C.: Idea per Castellaneta, Centristi, L.C.: Alleanza per Castellaneta, L.C.: Castellaneta Anch’Io, L.C.: Cittadini per Castellaneta, L.C.: Castellaneta Popolare, L.C.: Castellaneta Democratica, L.C.: Direzione Castellaneta
Leporano (*) (7.802)
Martina Franca (49.009) Francesco Ancona Partito Democratico, L.C.: Martina Visione Comune, L.C.: SI Amo Martina
Mottola (16.241) Giovanni Piero Barulli Movimento 5 Stelle.it
Palagiano (16.052) Domenico Pio Lasigna
Sava (16.501) Dario Iaia L.C.: Libertà e Partecipazione, Direzione Italia, L.C.: Gruppo Politico Autonomo, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, L.C.: Progetto Comune, L.C.: Impegno Civico
TARANTO (+) (200.154)
(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
(+) Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale.
(**) Comune il cui Consiglio si rinnova per la scadenza del periodo di scioglimento per l’applicazione della misura prevista dall’art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

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