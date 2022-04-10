Il centrosinistra di Alberobello ha scelto domenica scorsa con le primarie il suo candidato sindaco: Francesco De Carlo. A Taranto ieri la presentazione di una lista, Taranto 2030, a sostegno di Rinaldo Melucci e l’apertura di un comitato (Gianni Azzaro). Negli altri paesi e città pugliesi ormai la campagna elettorale, sia pure non formalmente, è partita. In ritardo Gravina in Puglia e soprattutto Martina Franca.

Nella località della valle d’Itria il centrosinistra ed il centrodestra sono nel marasma, mentre prova a formarsi uno schieramento centrista. La coalizione di centrodestra potrebbe essere di nuovo spaccata in due, replicando l’insuccesso di cinque anni fa che evidentemente non ha insegnato nulla, ed il centrosinistra che aveva da fare un gol a porta vuota ha deciso di tirare alto, andando a complicarsi la vita incentrando sul dibattito per il piano urbanistico generale l’azione politica del periodo. Pug non gradito neanche a parte di quella coalizione e che, andato a vuoto in consiglio comunale, sta rallentando la scelta di candidato sindaco e programma, oltre al fatto che i nomi in ballo per la candidatura sono ancora troppi.

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I nuovi sindaci saranno scelti a cavallo fra primavera ed estate. Fra i 981 Comuni italiani in cui i cittadini saranno chiamati al voto ce ne saranno cinquanta pugliesi, il 12 giugno. Sarà anche il giorno dei referendum. Eventuale turno di ballottaggio, nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, dopo due settimane, il 26 giugno. Ne dà notizia askanews citando fonti parlamentari e di governo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri.

Tratto da tuttitalia.it:

