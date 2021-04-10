Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 10 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 13.461 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.804 casi positivi: 530 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 379 in provincia di Foggia, 213 in provincia di Lecce, 376 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 31 decessi: 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test.

152.439 sono i pazienti guariti.

51.558 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171 così suddivisi:

81.372 nella Provincia di Bari;

20.420 nella Provincia di Bat;

15.356 nella Provincia di Brindisi;

38.289 nella Provincia di Foggia;

20.123 nella Provincia di Lecce;

32.594 nella Provincia di Taranto;

707 attribuiti a residenti fuori regione;

310 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/9vGv2