Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto Pugliese:
UNITI PER L’ACQUA
PR Puglia FESR-FSE+2021-2027
Operazione di Importanza Strategica dell’Asse II – Az. 2.8
“Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”
Durante l’incontro saranno presentati 13 progetti strategici per la sicurezza e la sostenibilità del ciclo idropotabile in Puglia, dal valore di 430 milioni di euro e cofinanziati per 227 milioni nella cornice della Politica di Coesione.
Martedì 10 marzo 2026
Sala conferenze – Acquedotto Pugliese
Via Cognetti, 36 – Bari
Programma della giornata
Inizio lavori 10:00
SALUTI ISTITUZIONALI
- Roberto Venneri – Presidente Acquedotto Pugliese (AQP)
- Antonio Decaro* – Presidente Regione Puglia *(TBC)
- Gianluca Vurchio – Presidente Autorità Idrica Pugliese (AIP)
- Marco De Giorgi – Coordinatore nazionale della comunicazione per il ciclo 2021-2027
- Andrea Mancini – D.G. Politica regionale e urbana, Commissione Europea
- Maria Chiara Zingaretti – Programme Assistant – EU policies della Commissione Europea
INTERVENGONO
- Pasquale Orlando – Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR, Regione Puglia
- Andrea Zotti – Dirigente Sezione Risorse Idriche, Regione Puglia
- Cecilia Passeri – Responsabile Servizio Reti, Autorità Idrica Pugliese (AIP)
- Gaetano Barbone – Responsabile Ingegneria, Acquedotto Pugliese (AQP)
Fine lavori ore 13.00