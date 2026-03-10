Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto Pugliese:

UNITI PER L’ACQUA

PR Puglia FESR-FSE+2021-2027

Operazione di Importanza Strategica dell’Asse II – Az. 2.8

“Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”

Durante l’incontro saranno presentati 13 progetti strategici per la sicurezza e la sostenibilità del ciclo idropotabile in Puglia, dal valore di 430 milioni di euro e cofinanziati per 227 milioni nella cornice della Politica di Coesione.

Martedì 10 marzo 2026

Sala conferenze – Acquedotto Pugliese

Via Cognetti, 36 – Bari

Programma della giornata

Inizio lavori 10:00

SALUTI ISTITUZIONALI

Roberto Venneri – Presidente Acquedotto Pugliese (AQP)

– Presidente Acquedotto Pugliese (AQP) Antonio Decaro * – Presidente Regione Puglia *(TBC)

* – Presidente Regione Puglia *(TBC) Gianluca Vurchio – Presidente Autorità Idrica Pugliese (AIP)

– Presidente Autorità Idrica Pugliese (AIP) Marco De Giorgi – Coordinatore nazionale della comunicazione per il ciclo 2021-2027

– Coordinatore nazionale della comunicazione per il ciclo 2021-2027 Andrea Mancini – D.G. Politica regionale e urbana, Commissione Europea

– D.G. Politica regionale e urbana, Commissione Europea Maria Chiara Zingaretti – Programme Assistant – EU policies della Commissione Europea

INTERVENGONO

Pasquale Orlando – Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR, Regione Puglia

– Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR, Regione Puglia Andrea Zotti – Dirigente Sezione Risorse Idriche, Regione Puglia

– Dirigente Sezione Risorse Idriche, Regione Puglia Cecilia Passeri – Responsabile Servizio Reti, Autorità Idrica Pugliese (AIP)

– Responsabile Servizio Reti, Autorità Idrica Pugliese (AIP) Gaetano Barbone – Responsabile Ingegneria, Acquedotto Pugliese (AQP)

Fine lavori ore 13.00