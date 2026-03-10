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Bari: oggi “Uniti per l’acqua” Acquedotto pugliese

10 Marzo 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto Pugliese:

UNITI PER L’ACQUA
PR Puglia FESR-FSE+2021-2027
Operazione di Importanza Strategica dell’Asse II – Az. 2.8
“Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato”

Durante l’incontro saranno presentati 13 progetti strategici per la sicurezza e la sostenibilità del ciclo idropotabile in Puglia, dal valore di 430 milioni di euro e cofinanziati per 227 milioni nella cornice della Politica di Coesione.

 

Martedì 10 marzo 2026
Sala conferenze – Acquedotto Pugliese
Via Cognetti, 36 – Bari

 

Programma della giornata

Inizio lavori 10:00

SALUTI ISTITUZIONALI

  • Roberto Venneri – Presidente Acquedotto Pugliese (AQP)
  • Antonio Decaro* – Presidente Regione Puglia *(TBC)
  • Gianluca Vurchio – Presidente Autorità Idrica Pugliese (AIP)
  • Marco De Giorgi – Coordinatore nazionale della comunicazione per il ciclo 2021-2027
  • Andrea Mancini – D.G. Politica regionale e urbana, Commissione Europea
  • Maria Chiara Zingaretti – Programme Assistant – EU policies della Commissione Europea

INTERVENGONO

  • Pasquale Orlando – Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR, Regione Puglia
  • Andrea Zotti – Dirigente Sezione Risorse Idriche, Regione Puglia
  • Cecilia Passeri – Responsabile Servizio Reti, Autorità Idrica Pugliese (AIP)
  • Gaetano Barbone – Responsabile Ingegneria, Acquedotto Pugliese (AQP)

Fine lavori ore 13.00


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