Di seguito il comunicato:

Si terrà martedì 10 marzo a partire dalle 19.45 nel Teatro Abeliano di Bari per celebrare i 10 anni della casa editrice ERF (ERF Edizioni) nata nel 2016, come parte di Radici Future Produzioni, dall’incontro tra autori, giornalisti e professionisti della produzione editoriale nazionale. Dal 2021 prende questo nome, acquisisce il marchio e assume totale autonomia.

Sarà una festa che vedrà protagonista una piccola parte degli autori che in questi anni hanno pubblicato per la casa editrice che vanta sette collane (I Formiconi, Banlieue, Storia e memoria, Un mondo di fiabe, Radici/Kritikè, Quaderni e Manuali) e un catalogo con oltre 200 titoli e oltre 110 tra autori e autrici di diversa provenienza e fascia d’età.

Quattro i talk che racconteranno l’impegno della casa editrice:

Storia e Memoria con la partecipazione dello studioso di letteratura e storia e già assessore alla pubblica istruzione del Comune di Bari Pasquale Martino, di Roberto Voza professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Bari Aldo Moro e coordinatore del Centro interdipartimentale di Ricerca sul Lavoro e di Luciano Canfora professore emerito dell’Università di Bari;

Banlieu e Infanzia con la partecipazione della giornalista Annamaria Minunno, di Roberta Gisotti giornalista, saggista, autrice e consulente Rai, già caporedattrice a Radio Vaticana, di Florisa Sciannamea designer, illustratrice e scrittrice;

Scienza e Letteratura con Alfredo De Giovanni geologo, scrittore e musicista, Sergio Bellucci giornalista e scrittore e con il procuratore Renato Nitti;

Attori e Autori con il docente universitario e divulgatore Trifone Gargano, e gli attori Dante Marmone, Nicola Pignataro e Vito Signorile.

Insieme con i talk, le parole scelte dallo scrittore Antonio Gelormini, dall’ex procuratore Giuseppe Volpe, dal giornalista Fulvio Colucci, dall’educatrice Ilaria De Vanna, dal medico e scrittore Franco Caprio, dalla coordinatrice editoriale di ERF Sara Ricci, dallo scrittore Marco De Candia e dalla scrittrice Benedetta Gelormini.

I saluti iniziali sono affidati all’assessora alla cultura del Comune di Bari Paola Romano e allo scrittore e sociologo Leonardo Palmisano, primo presidente della cooperativa Radici Future. Chiuderanno la serata, le parole del presidente di ERF Vito Antonio Loprieno.

Sarà una festa che vedrà protagonista anche la musica con Floriana Ferrante e Alessandro Binetti.

Non mancherà il ricordo della figura di Federico Pirro, socio della cooperativa e autore di uno dei primi titoli della casa editrice e scomparso da qualche anno.