Di Antonio Scialpi:

Se ne va un pezzo di cultura del Sud e dell’ Italia. Mi ha addolorato la notizia della scomparsa del Prof. Cosimo Damiano Fonseca.

Aveva compiuto 93 anni proprio nei giorni scorsi.

Cittadino illustre di Massafra.

Il 23 gennaio 2013 fu nominato dal Consiglio comunale di Martina Franca, suo cittadino Onorario all’unanimità su mia proposta, sindaco Franco Ancona.

Insigne medievista, Accademico dei Lincei.

Apprezzato e stimato per lunghi anni di docenza di Storia Medievale in diverse Università straniere e italiane, tra cui quelle di Bari e Lecce .

Rettore dell’ Università di Basilicata che contribuì alla sua prestigiosa affermazione.

Molteplici le sue pubblicazioni scientifiche sull’età normanna e sveva e presidente del Centro studi federiciani.

Curò anche studi sul nostro territorio e sulla Civiltà rupestre delle gravine dell’ Arco ionico.

A Martina ha dedicato un’ attenzione particolare e costante con la sua continua frequentazione e l’ apprezzamento della città.

Curò e coordinòo il volume “Martina Franca un’isola culturale”.

Era il punto di riferimento scientifico della Rivista Umanesimo della Pietra fin dal 1977per quasi mezzo secolo.

Sempre in prima fila al Festival della Valle d’Itria di cui era entusiasta sostenitore e profondamente legato d’amicizia e stima al Presidente Franco Punzi.

Lascia una grandissima eredità culturale in tutti gli studi storiografici del Medioveo, che contribuì a ristudiare ed interpretare.

Lo conobbi la prima volta ai miei esami di Maturità di cui fu presidente nel 1970 al Liceo Classico Linguistico Sperimentale “Tito Livio”– Martina.

Umanamente era straordinariamente cordiale, rispettoso e di grande affabilità con il suo eloquio dotto, elegante, brillante e comprensibilissimo come i grandi scienziati.

È stato sacerdote di forte fede e testimone dei valori cristiani.

Cordoglio solidale alla famiglia e alla città di Massafra.