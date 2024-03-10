Venezia in vantaggio dopo un minuto, raddoppio al quarto d’ora. Parziale recupero dei pugliesi nella ripresa ma proprio allo scadere del tempo regolamentare i padroni di casa hanno portato a tre le reti per il risultato finale di Venezia-Bari 3-1. In classifica del campionato di calcio di serie B la squadra di Iachini si riavvicina pericolosamente alla zona playout.
Serie D girone H: fra le partite odierne Casarano-Città di Fasano 5-0, Fidelis Andria-Paganese 3-1, Gelbison-Matera 2-2, Gravina in Puglia-Santa Maria-Cilento 1-1, Manfredonia-Bitonto 1-1, Nardò-Martina 1-1, Palmese-Barletta 3-1, Rotonda-Città di Gallipoli 1-1, Team Altamura-Angri 2-0. Classifica dopo 26 giornate (otto al termine): Team Altamura 56 punti; Martina 46; Casarano, Nardò 44; Matera 42; Paganese 39; Manfredonia, Palmese 34; Gelbison 33; Città di Fasano 32; Rotonda 31; Barletta 27; Città di Gallipoli, Gravina in Puglia 26; Angri 25; Bitonto 24; Santa Maria Cilento 21.