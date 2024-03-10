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4 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: domani allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo

10 Marzo 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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