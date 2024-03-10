Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
4 Maggio 2026Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno