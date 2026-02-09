Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

L’Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia saluta i visitatori con sei nuovi tabelloni di benvenuto ai sei ingressi principali della città. Il progetto è realizzato dall’Assessorato al Marketing Territoriale in collaborazione con Ascom Confcommercio Ruvo di Puglia.

I tabelloni sono corredati da un QR code scansionando il quale presto si accederà a un portale (attualmente ancora in fase di implementazione dei dati) in grado di fornire a visitatori e cittadini tutte le informazioni utili per un soggiorno in città: eventi, servizi, attività commerciali, aziende, strutture ricettive.

Il QR code, che rimanderà a contenuti sempre aggiornati, verrà diffuso anche attraverso apposite vetrofanie distribuite nelle attività commerciali e nei luoghi quotidianamente più frequentati.

Chi volesse esporre le vetrofanie può ritirarle presso la sede di Ascom Confcommercio o nella sede comunale di via Amendola nell’ufficio messi.

“Questo progetto pensato per rendere Ruvo più accessibile e più vicina a chi la visita, ma anche ai concittadini – spiega l’assessore al Marketing Territoriale Dino Saulle – è prima di tutto un gesto di accoglienza; è il modo con cui Ruvo di Puglia dà il “benvenuto” a chi arriva e “grazie” a chi la vive ogni giorno. Raccogliamo in questo modo un bisogno sentito da tempo: presentare la nostra città in modo semplice e riconoscibile. Non solo un cartellone, ma una finestra aperta sulla nostra identità che racconta chi siamo: la nostra storia, l’arte, l’enogastronomia, l’olivicoltura, il paesaggio che ci circonda, l’inclusione, una mobilità più sostenibile.

Grazie al presidente di Ascom Confcommercio Ruvo di Puglia Vito D’Ingeo, che ha creduto fin dall’inizio in questa iniziativa. Il nostro impegno è quello di costruire un’immagine di città accogliente, moderna, autentica, ospitale e aperta, e che non si limiti a essere attraversata, ma che venga ricordata da chi l’ha frequentata e da chi l’ha vissuta. Una città dove nessuno è straniero e tutti sono benvenuti.”