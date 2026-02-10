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Assalto a portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: dal comando generale il ringraziamento ai carabinieri che hanno arrestato due presunti responsabili Ma un sindacato evidenzia che l'auto dei militari non era blindata

10 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha contattato telefonicamente il Comandante della Legione Carabinieri Puglia e i Comandanti Provinciali di Brindisi e Lecce per esprimere, ai Carabinieri che hanno operato, un sentito compiacimento per l’intervento che ha portato alla localizzazione e al successivo arresto di due dei presunti autori dell’assalto al portavalori avvenuto in mattinata in provincia di Brindisi. “I militari dell’Arma hanno dimostrato, ancora una volta, grande coraggio e professionalità, intervenendo con tempestività e determinazione in un contesto di estremo pericolo”, ha affermato il Generale Luongo che ha poi sottolineato come l’efficace risposta operativa abbia permesso non solo di contrastare l’azione criminale, ma soprattutto di tutelare l’incolumità dei cittadini presenti, confermando il ruolo fondamentale dell’Arma quale presidio di sicurezza e legalità sul territorio.

Il vertice dell’Arma ha infine espresso sentimenti di vicinanza per il militare che, nelle fasi
concitate della cattura di uno degli arrestati, è rimasto ferito ed è tuttora ricoverato in ospedale.

Il Comandante Generale ha inoltre garantito sostegno operativo inviando in Puglia Reparti speciali per supportare le indagini finalizzate all’identificazione degli altri componenti del commando.

—–

Il sindacato dei carabinieri Unarma ha messo in evidenza ieri che l’auto dei carabinieri coinvolta nella sparatoria con i banditi non era blindata. Il rischio corso è stato gravissimo, evidenziano i responsabili sindacali.


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