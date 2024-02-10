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Terremoto: scossa di magnitudo 3,9 al confine tra Campania e Basilicata Epicentro a cinque chilometri da Ricigliano, altrettantii da Muro Lucano

10 Febbraio 2024
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Un sisma di magnitudo 3,9 è stato registrato alle 16,10. Epicentro a cinque chilometri da Ricigliano, in provincia di Salerno, e cinque chilometri da Muro Lucano, in provincia di Potenza.

(immagine: fonte ingv.it)


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