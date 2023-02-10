Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 10 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 52
Provincia di Bat: 6
Provincia di Brindisi: 14
Provincia di Foggia: 9
Provincia di Lecce: 37
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
8.425
Persone attualmente positive
159
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.604.957
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.687
Provincia di Bat: 135.833
Provincia di Brindisi: 155.369
Provincia di Foggia: 225.762
Provincia di Lecce: 345.413
Provincia di Taranto: 218.427
Residenti fuori regione: 17.113
Provincia in definizione: 5.376