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Puglia: 1622980 positivi a test corona virus, incremento di 137 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

10 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 10 febbraio 2023

137

Nuovi casi

4.514

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 52
Provincia di Bat: 6
Provincia di Brindisi: 14
Provincia di Foggia: 9
Provincia di Lecce: 37
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
8.425

Persone attualmente positive

159

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.622.980

Casi totali

13.732.665

Test eseguiti

1.604.957

Persone guarite

9.598

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.687
Provincia di Bat: 135.833
Provincia di Brindisi: 155.369
Provincia di Foggia: 225.762
Provincia di Lecce: 345.413
Provincia di Taranto: 218.427
Residenti fuori regione: 17.113
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 

 

 

 

 


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