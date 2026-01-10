Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si prevedono “per la giornata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali.
Per la giornata di domani, previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; piogge isolate sui settori adriatici della Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Possibili precipitazioni a carattere nevoso al di sopra di 400-600 m sul Gargano, con apporti al suolo deboli o localmente moderati. Venti forti settentrionali su tutto il territorio regionale, in intensificazione serale su Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.