Il Bari ne ha persa un’altra. Stavolta i galletti pugliesi hanno lasciato in trasferta i tre punti, a Carrara. La formazione toscana ha realizzato il gol del vantaggio nel primo tempo e con quello ha condotto la partita fino alla fine.

In classifica del campionato di calcio di serie B i biancorossi occupano stabilmente la zona retrocessione con 17 punti insieme a due liguri: Sampdoria e Spezia. Sotto di loro ci sono solo Mantova, 15 punti, e Pescara, 13. Ma hanno una partita in meno.

Alla fine del girone d’andata il Frosinone è campione d’inverno con 41 punti.

In serie C si sono disputati oggi alcuni anticipi: fra gli altri, nel girone C, Crotone-Team Altamura 0-1 e Sorrento-Foggia 2-1.