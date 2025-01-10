Di seguito il comunicato:



Cassa Centrale Banca ha coordinato un pool di 6 BCC del Gruppo (BCC Conversano; BCC San Marzano di San Giuseppe; BCC Locorotondo; BCC Cassano delle Murge e Tolve; BCC dell’Alta Murgia; BCC Alberobello Sammichele e Monopoli) per l’erogazione di un finanziamento di 30 milioni di Euro a favore della Casillo S.p.A. società benefit. Il finanziamento risulta garantito al 70% da SACE Futuro e consentirà alla Casillo S.p.A. di favorire le attività di export e internazionalizzazione e di supportare il lancio sul mercato mondiale di uno sfarinato innovativo, sostenibile e circolare, in linea con le richieste dei consumatori di prodotti salutari e nutraceutici. L’operazione di finanziamento, della durata di 96 mesi, dimostra la volontà del Gruppo Bancario Cooperativo di affiancare le imprese italiane della filiera agricola e alimentare, promuovendone lo sviluppo e la capacità di innovare con una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità delle aziende e dei territori di riferimento in cui operano. Il Gruppo Casillo è una realtà leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano con basi operative in ben 9 regioni italiane e il quartier generale in Puglia a Corato (BA). “Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione – commenta Letterio Merlino, Chief Lending Officer di Cassa Centrale Banca – che conferma ancora una volta il nostro impegno concreto a supporto delle Imprese dei nostri territori, che si distinguono, quali eccellenze italiane, anche a livello internazionale. Destiniamo le nostre risorse per lo sviluppo delle Comunità, delle Imprese e delle loro filiere produttive che quotidianamente lavorano, con impegno, per l’innovazione e l’innalzamento del livello di qualità del prodotto, contribuendo in modo concreto alla sostenibilità ambientale”. “Anche grazie a questo finanziamento – prosegue Francesco Casillo, Presidente e Amministratore Delegato di Casillo S.p.A. – finalizzeremo il lavoro di ricerca e sviluppo dei nostri laboratori durato oltre 4 anni con il lancio sul mercato da Gennaio 2025 di un rivoluzionario sfarinato, Altograno®, che con elevate proprietà nutrizionali (più proteine, più fibre e meno carboidrati) unito a un gusto eccezionale, creerà una nuova categoria merceologica al servizio del mercato, in linea con le esigenze crescenti dei consumatori di prodotti salutari e sostenibili”.