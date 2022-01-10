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Operazione antidroga fra Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia Misure cautelari per 19 indagati

10 Gennaio 2022
carabinieri notte

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono impegnati in un’operazione antidroga nei comuni di Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia.

I Militari dell’Arma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, nei confronti di 19 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.


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